İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni kurulan İBBSK kadın atletizm takımı şampiyon oldu

Trabzon’da yapılan Spor Toto 1.

Trabzon'da yapılan Spor Toto 1. Lig müsabakaları tamamlanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadınlarda şampiyon oldu. İBBSK'nın 30 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kurulan kadın atletizm takımı, 25 ekibin katıldığı 1. Lig'de Mardin Atletizm Kulübü'nü geride bırakarak şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.


Kadınlar grubunda 20 yarışmanın 14'ünü kürsüde tamamlayıp 8'ini kazanan İstanbul BBSK, 164 puanla ipi göğüsledi. Fatih Keleş'in Kulüp Başkanlığına seçilmesi ile tüm branşlarda kadın sporculara destek vermeye başlayan İstanbul BBSK, 10 ay önce kadın atletizm takımı kurmuş ve çoğunluğu gençlerden oluşan 50 kişilik ekiple müsabakalara katılmaya başlamıştı. İstanbul BBSK bünyesindeki sporcuların dördü de Milli Takımlara çağrıldı. İstanbul BBSK sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde:


Fatma Demir, 1500 metre, Birinci


Yayla Kılıç, 3000 Metre, Birinci


Yayla Kılıç, 5000 Metre, Birinci


Demet Dinç, 3000 Metre Engelli, Birinci


Dilan Erdemir, Sırıkla Atlama, Birinci


Seren Biçer, Yüksek Atlama, Birinci


Menekşe Nur Fırat, Gülle Atma, Birinci


Rabia Karaman, Cirit Atma, Birinci


Aylin Tekin, 100 Metre Engelli, İkinci


Demet Dinç, 400 Metre, İkinci


Sedef Çevik, ÜçAdım Atlama, İkinci


Aylin Tekin, 400 Metre Engelli, Üçüncü


Hatice Ceren Yakın, Çekiç Atma, Üçüncü


Menekşe Nur Fırat, Disk Atma, Üçüncü

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.