Yeni kurulan şirketlerde yabancı sermaye yüzde 85 arttı

Türkiye'de kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye tutarı 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 arttı. Mısırlılar, Türk şirketlere ortak olmak için ilk 3 ayda 67 milyon TL sermaye yatırımı yaptı. Yabancı sermaye yatırımlarının 2019 sonunda yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyen Başarı Denetim, 2019'un ilk 3 ayında Türkiye'de kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye toplamının önceki yıla göre yüzde 85 artarak 823 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Aynı dönemde yabancı ortaklığıyla kurulan şirket sayısı da yüzde 25 artarak 3 bin 330'a ulaştı. Yabancıların ortak olduğu şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında ise toptan ticaret sektörü 116 milyon TL ile birinci, gayrimenkul faaliyetleri 48 milyon TL ile ikinci ve 33 milyon TL ile inşaat sektörü üçüncü sırada yer aldı. 2019'un ilk üç ayında yabancıların en çok yatırım yaptığı diğer alanlar ise danışmanlık hizmetleri ve gıda sektörü oldu.

"Yeni kurulan yabancı ortaklı şirketlerdeki sermayenin yüzde 83'ü yurt dışı kaynaklı"

2019'un ilk üç ayında geçen yıla göre ortak olunan şirketlerdeki yabancı sermaye oranının yüzde 10'dan fazla artığına değinen Başarı Denetim Kurucusu Mali Müşavir Mustafa Köksoya, "Yeni kurulan şirketlerdeki yabancı sermayenin oranı 2018'in ilk üç ayında yüzde 75 seviyelerindeyken bu yıl oran yüzde 83'e ulaştı. Bu artış, döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte Türkiye'nin yatırım cazibesinin sürdüğünün ve özellikle komşu ülkeler tarafından güvenli bir liman olarak görüldüğünü ortaya koyuyor" dedi.

2019'un ilk çeyreğinde 22 bin 290 şirketin kurulduğunu aktaran Köksoya, "Bu şirketlerin 3 bin 330'unun yabancı ortaklığı bulunuyor. Yabancı yatırımcıları ülkemize çekecek tanıtım faaliyetleri ile bu rakamın yıl sonunda rekor kıracağını öngörüyoruz" dedi.

Türk şirketlere en büyük ilgi Mısırlılardan

İlk çeyrekte yabancıların Türk şirketlere yatırdığı 823 milyon TL'lik sermayede en büyük pay 67 milyon TL ile Mısırlı yatırımcıların oldu. Mısırlıları 42 milyon TL ile Iraklılar ve 40 milyon TL ile Suriyeliler takip etti. İranlı yatırımcılar ise 2019'un ilk üç ayında 280 şirkete ortak olarak en çok ortaklık kuran yabancı ülke vatandaşları oldu. Yabancılar yatırım için en çok İstanbul'u tercih ederken ilk üç ayda İstanbul'daki yabancı sermaye 531 milyon TL'ye ulaştı. Yabancıların en çok yatırım yaptığı ikinci il 35 milyon TL ile Bursa olurken, 26 milyon TL ile Antalya üçüncü sırada yer aldı.