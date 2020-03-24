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Yeni logo ''Mesafeyi Koruyalım'' mesajı veriyor

Maltepe Üniversitesi logosundaki bitişik harfler koronavirüs salgını nedeniyle ayrıldı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için hazırlanan yeni logo, ''Mesafeyi Koruyalım'' mesajı veriyor.



Koronavirüs için küresel çapta alınan önlemler dahilinde büyük markalar logolarında sosyal mesafe kuralına dikkat çeken değişikliklere gidiyor. Logo değişimi ile farkındalık oluşturma işbirliğine Türkiye'den Maltepe Üniversitesi katıldı. Üniversite logosunda bileşik düzende yer alan M ve M harfleri sosyal mesafe önlemlerine dikkat çekmek amacıyla birbirinden ayrıldı. Logo ''Mesafeyi koruyalım'' mesajıyla yayınlanıyor.



Sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için logosunda değişime giden Maltepe Üniversitesi'nin bu adımla küresel işbirliğine destek olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, ''Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Bu kuralı ciddiye alalım ve uygulayalım'' diye konuştu.



Karasar, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Virüsün bir taşıyıcıdan başka birine geçmesini engellemenin en etkili yolu kişisel hijyenin yanı sıra sosyal teması en alt düzeye indirmek ve sosyal mesafe kuralına uymak. Kalabalık ortamlardan, temaslardan uzak durmak Covid-19'un yayılmasını yavaşlatacak. Bu önleme dikkat çekmek için salgın boyunca logomuzdaki harfler de birbirinden ayrı duracak''.

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