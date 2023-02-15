Yeni Malatyaspor: “Bu vefasızlığı asla unutmayacağız”

Yeni Malatyaspor, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün deprem nedeniyle ödemelerinin gecikmesinden dolayı sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Malatyaspor oyunculara, "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık yaşandı. Spor Toto 1. Lig ekibi, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık. 13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.