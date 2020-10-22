Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé & Cabriolet Türkiye'de

Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet, Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

2020 yılında güncellenen Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet, Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yeni E-Serisi Coupé ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahipler.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Otomobil kullanmayı daha zevkli bir hale getiren E-Serisi Coupé ve açık hava keyfinin adresi E-Serisi Cabriolet, segmentlerinin yıllardır en fazla tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Ağustos 2020'de satışa sunduğumuz ve bir kez daha segmentinin en fazla tercih edilen modeli konumunu pekiştiren Yeni E-Serisi Sedan'ın ardından, Coupé ve Cabriolet model seçenekleri ile Yeni E-Serisi ailesini tamamlamış oluyoruz” dedi.

Bekdikhan: “Uzun yolculukları kısaltan konfor ve güvenlik”

Şükrü Bekdikhan, söz konusu araçların Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Otomobil kullanmayı daha zevkli bir hale getiren E-Serisi Coupé ve açık hava keyfinin adresi E-Serisi Cabriolet, segmentlerinin yıllardır en fazla tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Gran Turismo yani uzun yolculuklara çıkmak için her fırsatı değerlendiren otomobil tutkunlarını, markamızın en yeni güvenlik, konfor ve iletişim teknolojileriyle güncellediğimiz iki yeni modelimiz ile buluşturuyoruz. Ağustos 2020'de satışa sunduğumuz ve bir kez daha segmentinin en fazla tercih edilen modeli konumunu pekiştiren Yeni E-Serisi Sedan'ın ardından, Coupé ve Cabriolet model seçenekleri ile Yeni E-Serisi ailesini tamamlamış oluyoruz. 3 farklı gövde tipinde bayilerimizde yerini alan E-Serisi model ailesi, güvenlik ve konfordaki yenilikleriyle, elektrik destekli güç üretimi ve otonom sürüşe doğru yolculuğumuzda teknolojinin geldiğini son noktayı işaret ediyor” dedi.

E 300 Coupé 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.