“Yeni nesil diş kaplamaları estetik kaygıları sona erdiriyor”

Diş estetiği alanda yaygın olarak kullanılan yeni nesil diş kaplamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan DentEuropa Dental Clinic'in uzman diş hekimlerinden Hatice Zeybek, yeni tekniklerle uygulanan diş kaplamalarının estetik kaygıları sona erdirdiğini söyledi.

Diş hekimi Zeybek, diş kaplamaları prosedürlerinde merak edilenler hakkında bilgiler verdi. Diş kaplamalarının hasarlı bir dişi eski haline getirmek için dental bir uygulama olduğunu belirten Zeybek, “Diş kaplamalarının amacı dişi güzelleştirmek, sağlamlaştırmak ve korumaktır.” dedi. Yeterince diş desteğinin olmaması durumunda büyük bir dolguyu restore etmek için, zayıf dişlerin kırılmasını önlemek için ya da şekli bozuk veya renklenmiş dişleri kaplamak için kuron kaplamalar kullanıldığını ifade eden Zeybek, diş hekiminin gerekli değerlendirmelerinin ardında kaplama malzemesine karar verildiğini anlattı.

Zeybek, şöyle devam etti; “Diş kaplaması olarak altın, değersiz alaşımlar, porselen (seramik), akrilik, kompozit veya tüm bunların kombinasyonu kullanılabilir. Dişleri kesilmiş kişilere metal desteksiz porselen kuronlar uygulanabilir. Zirkonyumun üzerine porselen konularak yapılan kuron kaplama ve köprüler, ‘Ceramic” ve ‘Zirkonyum” kelimelerinden türetilen ‘Cercon' olarak adlandırılır.”

“Laminate veneer, doğal estetik özelliklere sahiptir”

Metal desteksiz porselen kuronların son yıllarda çok tercih edildiğini ifade eden Zeybek, şu bilgileri verdi; “Doğal dişler ışığı geçirir. Bu sebeple dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların ışık geçirme özelliği vardır. Bu nedenle doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir. Metal destekli porselenler disko, fotoğraf makinesi flaşı gibi bazı ışıklarda ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verir. Full porselenler ise doğal diş gibi her türlü ışığı geçirir. Bu sebeple özellikle ön dişlerde full porselenler tercih edilir.”

“Laminey” ya da “yaprak porselen” kaplamaların, görünüşünüzü olumsuz etkileyen diş bozukluklarında uygulanabilen kozmetik bir çözüm olduğunu ifade eden Zeybek, şöyle devam etti; “Laminat yaprak kaplamayı, özellikle ön dişlerde estetik sorunları olan kişilere tavsiye ediyoruz. Porselenden hazırlanan bir tabaka, dişlerin ön yüzlerine yapıştırılıyor. Dişlere doğal bir güzellik sunuyor. Mevcut dişlerin üzerinde mükemmel bir uyum sağlıyor. Laminatlar iyi bir ağız bakımı ile yıllarca sorunsuz olarak kullanılabilir. Laminate veneer ile dişler, doğal yapısı bozulmadan istenen estetik özelliklere sahip olabilir. Uygulamada diş üzerinde değişiklik yapılmaz.”

Zeybek, diş kaplamalarında beklenen sonucu alabilmek için uygulanan prosedürlerin maliyetleri için DentEuropa'nın sunduğu Estetik Kart'ı tavsiye ederek diş tedavileri ve diş kaplamaları için 24 aya kadar taksitlendirme imkânı veren kartın diş tedavilerini ertelemeden hizmet almayı kolaylaştırdığını dile getirdi.