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Yeni Nesil Gazetecilik eğitim ve istihdam programı Kayseri'de

Basın İlan Kurumunun (BİK), yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik olarak hazırladığı “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı”, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) desteğiyle, Kayseri’de başlıyor.

Basın İlan Kurumunun (BİK), yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik olarak hazırladığı “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı”, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) desteğiyle, Kayseri'de başlıyor.


Basın İlan Kurumu ve ORAN işbirliği ile hazırlanan eğitim programı üç hafta süreyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti hizmet binasında gerçekleştirilecek. Kayseri ilinde ikamet eden, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezuniyetine engel bulunmayanların katılabileceği programın başvuruları 30 Mayıs-18 Haziran 2019 tarihleri arasında BİK'in www.yeninesilgazetecilik.com adlı internet sitesinden yapılabilecek. İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitirip başarılı olan katılımcılara Kayseri'de yer alan basın işletmelerinde işbaşı yapma imkânı sağlanacak.

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