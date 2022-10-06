Yeni nesil hidrojen gemiler geliyor

Türk mühendisler Türkiye'yi, dünya gemicilik sektöründe öne taşıyabilecek ‘Yeşil Hidrojen' ile çalışacak gemi tasarladı. 50 milyon euro yatırımla üretilmesi planlanan geminin 2025 yılında suya indirilmesi hedefleniyor.

Dünya gemicilik sektöründe devrim niteliği taşıyacak hidrojenle çalışan gemi tasarlandı. CNA Grup, Türk bilim insanları ile ‘Yeşil Gemi'yi inşa edecek. AYN Green ismi verilen geminin çevreci özellikleri ile dünyada ses getirmesi bekleniyor. Verilen bilgiye göre gemi; rüzgar, güneş enerjisinin yanı sıra dünyada ilk defa yeşil hidrojeni yakıt olarak kullanacak. Gemilerde kullanılan ve deniz yaşamını olumsuz etkileyen asbest de AYN Green'de olmayacak. Türk bilim insanlarının tasarladığı gemi dünyada ilk defa akıllı zırh teknolojisine sahip olacak ve Türkiye'yi, dünya gemicilik sektöründe öne çıkaracak. Yeşil gemi tasarımının, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün(IMO) 2050 kriterlerinin üzerinde olduğu belirtildi.

''Yola çıkış hedefimiz; karbon ayak izini ortadan kaldırmak''

Gemiyi inşa edecek olan CNA Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yağlı yaptığı açıklamada, ''Yeşil Gemi dediğimizde; dünyaya sağlayacağımız karbonsuzlaştırma olarak anlamalıyız. Yola çıkış hedefimiz de bu; karbon ayak izini ortadan kaldırmak. IMO'nun sağlamış olduğu belli standartlar var ve bunun için dünyada çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Biz, bu çalışmaların çok üzerine çıktık. Akademisyen ve hocalarımız bu noktada bizi üst düzeye taşıdılar. Yunanistan'ın bile gerisinde olduğumuz bir alanda, 10 yıllık süreç içerisinde denizcilikte dünyada hükmeden bir yapıyı hayata geçirmiş oluyoruz. Proje şu anda üretime hazır konumda, tersane ve Sanayi Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Elde ettiğimiz doneler ile klaslandırma sonuçlandığı anda üretime geçeceğiz. Projenin tamamında kullanacağımız rakam 5 milyar dolar. Geminin maliyeti 45-50 milyon euro civarında ve 2,5 ila 3 yıl arasında denizlerde olacak. İstihdam katkısı; ilk olarak 12 bin kişinin çalışmasını düşüyoruz. Gemi faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin dış borcunun kapmasına katkıda bulunacak. Katkısının yıllık 1,5-2 milyar dolar olmasını ön görüyoruz'' dedi.

''Türkiye'de bu boyutta gemi imalatı çok sınırlı''

Geminin özellikleri ve proje hakkında bilgi veren Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ziya Söğüt, ''32 bin DTW Handy Size özellikli kuru yük gemisi. Gemi 179 metre uzunluğunda, yaklaşık 30 metre genişliğinde, 9.7 metre draft'ı olan dual yakıtlı; LNG ve fuel oil yakacak. IMO standartlarında ticari amaçlı gemi olacak. Gemide bunun teknolojisini hazırladık. Bu teknolojiye göre, IMO'nun 2050 hedeflerine çıplak haliyle ulaşmış olduk. Bu şu demek; yüzde 50 emisyonları azalttık. Projenin içerisinde birçok üniversiteden hocalarımız var. Şu anda üniversiteler ile kurumsal bir ilişkiye girmedik. Basic tasarıma geldiğimiz zaman oyuncular üniversiteler olacak. Bu, akademisyen ve sanayi iş birliği ile gelişmiş inovasyon proje olacak. Şu anda dünyada kendi muadilleri içerisinde, emisyon yükleri açısından en önemli kazancı olan gemilerden bir tanesi. Ancak biz bunun 2'nci versiyonunu çalışıyoruz. Türkiye'de bu boyutta gemi imalatı çok sınırlı. Bu da uluslararası rekabette Türkiye'yi sıkıntıya sokan bir durum. Dolayısıyla biz bu rekabeti arttıracak üretim projeksiyonunu geliştiriyoruz'' şeklinde konuştu.

Yeşil enerjiyi kullanırken hızını sabit tutabilecek

Verilen bilgilere göre söz konusu gemi, dünyada ilk defa Yeşil Hidrojen, rüzgar ile birlikte mevcut gemi yakıt tüketimlerini aynı anda kullanarak en yüksek enerji verimliliğine ulaştığı bir gemi olacak. Dünya üzerindeki muadilleri yeşil enerjiyi kullanırken hız kaybederken AYN Green, yeşil enerjiyi kullanırken hızını sabit tutabilecek.

Gemide yeşil hidrojen kullanılarak yakıt verimliliği sağlanacak. Dünyada ilk defa yerinde yeşil hidrojen üreterek gemi yakıtında temiz bir sayfa açılacak.

Dünyanın ısı geri kazanım teknolojilerindeki en verimli gemisini tasarlandı.

Yenilenebilir enerjide rüzgar enerjisi ilk defa bu gemide yeni bir model olarak uygulanıyor.

İlk defa AYN Green, enerji yönetim alt yapısını geliştirmek için ontolojik tabanlı enerji yönetim programını uyguluyor. Akıllı enerji yönetimi bu gemide uygulanacak.

Gemi, dünyada full geri dönüşebilirliği sağlayan ve en hafif direnci gösteren gemi.

10 bin DTW altındaki gemilerde fosil yakıt ortadan kaldırılıyor.

Dünyada ilk defa 5'inci nesil yeşil tersane bu gemi için inşa edilecek.

Üretilen yeni zırh teknolojisi gemilerde kullanılan ve kanserojen kabul edilen ve deniz yaşamına zarar veren asbesti ortadan kaldıracak. Kullanılan yeni nesil zırh teknolojisi deniz mikroorganizmalarını zarar gelmesini engelleyerek okyanus habitatının korunmasına yardımcı olacak.

Hedef; limanlarda ve tersanelerde sıfır atık, sıfır kirlilik.