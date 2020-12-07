Yeni nesil konforlu stil

Yeni sezon koleksiyonunda konfor ve şıklığının ön planda olduğu Altınyıldız Classics koleksiyonunda yer alan montlar, kalın örgü kazaklar, pantolonlar ve botlar, enerjinin izinde olanlara, günün her anı için stil sahibi öneriler sunuyor.

Markanın kış kombinlerinin olmazsa olmazı kalın örgü kazakları her stile uyum sağlıyor. Triko ceketlerden sweatshirtler ve kareli gömleklere kadar trend parçalarla günün ritmine ayak uydurulabiliyor. Ayrıca kışın olmazsa olmazı katmanlı giyimde, balıkçı yaka triko üzerine giyilen kışlık ekose gömlekler, onları en iyi şekilde tamamlayan puffer montlar ve kürklü kabanlar da soğuk kış stilinin iddiasını artırıyor.