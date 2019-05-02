Yeni nesil zırhlı amfibi hücum aracı İDEF'te

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2019'da Türk Savunma Sanayi Firması FNSS Savunma Sistemleri'nin yerli zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) tanıtımı da yapıldı. Yeni nesil amfibi aracının 5 yıl içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi amaçlanıyor.

Büyükçekmece TÜYAP'ta gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2019'da yerli üretim savunma sanayi araçları görücüye çıkıyor. Sergilenen araçlar arasında, Türk Savunma Sanayi Firması FNSS Savunma Sistemleri'nin yaptığı yeni zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)'nın da prototipi tanıtıldı. Yeni nesil aracın 5 yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri envanterinde olması beklendiği öğrenildi. Araçta 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 21 kişi binebilecek.

Firma yetkilisi Caner Taşan araçla ilgili bilgiler vererek, "Zırhlı Amfibi Hücum aracı, tamamen yerli imkanlar ile geliştirilmiş bir araçtır. Deniz Kuvvetlerinin Amfibi çıkarma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 yıllık bir süreç içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Öncelikle ön tasarım faaliyetlerini tamamladık. Şu anda kritik tasarım fazındayız. Bu faz'ı tamamlama aşamasında bir ön prototipi oluşturduk. Bu ön prototip yürüyen prototiptir. Bu yürüyen prototip çalışır prototip haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aracın emsallerine göre önemli 2 tane avantajı var. Bunlardan birisi de koruma seviyeleri. Balistik ve mayın koruma seviyeleri emsallerin çok ilerisinde. İkinci olarak denizde operasyon kabiliyeti emsallerine göre daha ileride. Deniz seviyesi 4'te hareket kabiliyetine sahip bir araç. Zaha projesinde önemli bir aşamadayız. Bu prototip buraya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.