Yeni normalleşmede tatilin yıldızı KKTC olacak

Dünyayı kasıp kavuran salgın ve alınan sıkı tedbirler kapsamında evlerinde yoğun bir izolasyona maruz kalanlar, şimdilerde güvenli tatil imkânlarını araştırmaya başladı.

Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Başarıyla yönetilen pandemi süreci dikkatlerin bir kez daha KKTC'ye yönelmesine neden oldu. Türkiye'den ve Avrupa'nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık” dedi.

Akdeniz'in en güzel tatil merkezlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs'ın şimdi “Avrupa'nın en güvenli ülkesi” olduğunu belirten Tibuk, “Yıl içinde 335 gün ortalamasıyla yüzünü gösteren güneşi ve dünya standartlarının üzerinde hizmet veren otelleriyle yeni normalleşmede tatilin yıldızı Kuzey Kıbrıs olacak” dedi.

Türkiye'de ve Avrupa'da güvenli ve virüssüz bir tatil arayanlar için Kuzey Kıbrıs'ın şu anda bir numaralı destinasyon olduğunu belirten Tibuk, bu sürece hızlıca hazırlandıklarını söyledi. Altı otel ve mevcut üç bin yatak kapasitesiyle Kuzey Kıbrıs'ın en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Tibuk, “Uzun süredir evlerine hapsolan ve olumsuz haberlerle büyük bir baskı altında olan insanlar, şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Doğal güzelliklerinin yanında başarıyla yönetilen pandemi süreci, dikkatlerin bir kez daha Kuzey Kıbrıs'a yönelmesine neden oldu. Türkiye'den ve Avrupa'nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık. Arkadaşlarımız bu talepleri dikkatle kaydediyor. Yeni normalleşme talimatlarıyla beraber misafirlerimize dönüş yapacağız” dedi.

Hükümetin pandemi yönetim talimatlarıyla birlikte hareket edeceklerini belirten Tibuk, “Konaklama sektörünün hijyenini ve toplum sağlığı denetimini sağlayabilmek amacıyla, hem misafirlerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için; bugüne kadar belirlenmiş ve bugünden sonra da belirlenecek tüm resmi uygulamalar, kurallar ve yerel yönetimler tarafından alınacak tüm kararlar, bu yönetmeliğin kapsamı dahilinde değerlendiriliyor. Ada'ya uçuşların da başlamasıyla birlikte güzel ülkemizin yeni normalleşmenin yıldızı ve dünya çapında tercih edilecek bir destinasyon olacağına inancımız tamdır” dedi.