Yeni sezona geçişte katmanlı giyim trendi

Sonbaharın tatlı serinliği yavaş yavaş yaklaşıyor. Giyeceklere karar verirken en çok zorlanılan sezon hiç şüphesiz geçiş sezonları olarak bilinir. Erkekler, hava sıcaklıklarının değişken olduğu kararsız havalarda bir yandan da iyi görünmek için oldukça çaba sarf ediyor.

Trendleri kendi çizgisinde başarıyla yorumlayan Altınyıldız Classics'in 2019-20 Sonbahar/Kış sezonuna ait trençkot, ince puffer yelek ve bomber montları, sonbahara geçişin kurtarıcısı olurken yeni mevsime ayak uydurmak için erkeklere şık, rahat ve keyifli bir kullanım sunuyor. Yeni sezonla birlikte sahip olunması gereken bu anahtar parçalar üst üste kullanıldığında “katmanlı giyim” trendine özel katman oyunlarına da ilham veriyor.

Sezonunun öne çıkan parçalarına markanın mağazalarından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor.