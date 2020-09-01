İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni sezonun ilk balıkları tezgahlarda

Marmara Denizi’nde de balıkçılar “Vira Bismillah” dedi.

Marmara Denizi'nde de balıkçılar “Vira Bismillah” dedi. Sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini aldı.


1 Eylül itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmara Denizi'nde de balıkçılar denize açıldı. Balık av sezonu açılışı İstanbul'da törenle yapıldı. 661 kilometre kıyısı bulunan Marmara Denizi ve Karadeniz'de balıkçılar “Vira Bismillah” dedi. Sezonun ilk balıkları, balıkçı tezgahlarında yerini aldı.


Sultanbeyli'de de balıkçı tezgahları yeni sezon balıkları ile doldu. Balıkçı Volkan Sağdıç, balık sezonunun hayırlı olmasını diledi. Yeni balıkların gelmeye başladığını belirten sağdıç, “Şile'den balıklarımız geldi. Palamut, mezgit, barbun, sardalya, istavrit var. Önümüzdeki haftalar çeşitlerimiz yoğunlaşacak. Balıkların bol olmasını temenni ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.