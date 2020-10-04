Yeni transfer Hodzic ilk 11'de

Kasımpaşa’nın transferini gün içinde açıkladığı Boşnak futbolcu Armin Hodzic, Galatasaray müsabakasında ilk 11’de yer aldı.
Kasımpaşa'nın transferini gün içinde açıkladığı Boşnak futbolcu Armin Hodzic, Galatasaray müsabakasında ilk 11'de yer aldı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşırken yeni transfer Armin Hodzic ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlıların Macaristan ekibi Fehervar'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Armin Hodzic'e ilk 11'de görev verdi.
Kasımpaşa, Hodzic'in transferini mücadeleden saatler önce yapılan resmi açıklama ile duyurmuştu.