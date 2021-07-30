İhlas Haber Ajansı

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Yeni transfer Rosier, antrenmana geldi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni transfer Valentin Rosier antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla selamlaştı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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