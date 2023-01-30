İhlas Haber Ajansı

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Yeni Türkü, 4 Şubat'ta Denizli'de

Yeni Türkü, 4 Şubat Cumartesi günü Denizli’de olacak.

Yeni Türkü, 4 Şubat Cumartesi günü Denizli'de olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.


Türkiye'nin en sevilen grupları arasında yer alan Yeni Türkü, 4 Şubat'ta Denizli'de sevenleriyle buluşacak. Denizli Route sahnesinde düzenlenecek konser, 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Konserin biletleri ise tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmalarının online biletleme platformu Biletinial'da satışa sunuldu.

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