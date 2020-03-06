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Yeni Yaşam ve Yeniçağ gazetelerinden 4 kişi ifadeye çağrıldı

Sosyal medya hesapları üzerinden savcılıkça ifadeye çağrıldıklarını duyuran Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi’nde çalışan 3 kişi ifade vermek için adliyeye geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden savcılıkça ifadeye çağrıldıklarını duyuran Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi'nde çalışan 3 kişi ifade vermek için adliyeye geldi.


Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla şüpheli olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldıklarını belirten Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve editör Semiha Alankuş ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca ifadeye çağrıldıklarını söyleyen gazetecilerin hangi konu için ifadeye çağrıldıklarını bilmedikleri öğrenildi.

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