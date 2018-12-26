Yeni yıl klasik müzik festivaliyle başlıyor

“Kültür ve Sanat Burada” sloganı ile yola çıkan Ataşehir Belediyesi'nin, ilçeye kazandırdığı özel festivallerden biri olan “Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali”nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek. “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyasına devam eden Ataşehir Belediyesi, festivali dinlemek için gelen herkesten bilet başına bir okunmuş kitap talep ediyor. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, hem Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara hem de “Bu Takside Kitap Var” projesine destek olunacak.

Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) düzenlenecek festivalin bu yılki konukları;Ametist Klarnet Beşlisi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Nüans, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası olacak.

Biletler 28 Aralık Cuma itibariyle 10.00-20.00 saatleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi (MSKM) Gişe, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (CSEM) Gişe, Zuhal Müzik - Akasya, Hilltown ve Uniq Mağazaları'ndan birer okunmuş kitap karşılığında temin edilebilecek.

Açılış konseri Ametist Klarnet Beşlisi'nden

Ametist Klarnet Beşlisi'nin 4 Ocak'taki açılış konseriyle başlayacak olan festivalde toplam 5 konser yer alacak. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından kurulan Ametist Klarnet Beşlisi, klarnet için yazılmış oda müziği repertuarını yorumlamak amacıyla çalışmalarına başladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festivalde konserler veren Beşli, ülkemizde kendi alanında ilkleri gerçekleştiren örnek bir grup durumunda.

5 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek festivalin ikinci günündeyse İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türkiye'nin en eski müzik eğitim kurumu olarak oda müziği eserlerini Ataşehir'de sahneleyecekler. Festivalin 9 Ocak'ta gerçekleşecek Nüans konserinde, konservatuvar öğretmenleri ve öğrencileri birlikte “Barok'tan Günümüze Esintiler” adını verdikleri bir performans gerçekleştirecekler.

11 Ocak Cuma günü Ataşehirli müzikseverlerle buluşacak İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nın vereceği konser gitar ve şan olarak iki bölümden oluşacak.Festivalin kapanışı 12 Ocak'ta Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın vereceği konserle gerçekleşecek. Ataşehir Belediyesi'nin “Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” projesi kapsamında müzik eğitimi alan çocuklar ve gençlerden oluşan topluluk, hazırlamış olduğu özel bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak.