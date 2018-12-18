Yeni yıla özel programlar

Yeni yılın yaklaşmasıyla AVM'lerde hazırlıklar son sürat devam ediyor.

AVM'ler yaklaşan yeni yıla hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre 2019'a sayılı günler kala sevdikleri için en özel hediyeyi bulma telaşına girenler için uygun seçenekler 26-28 Aralık tarihleri arasında ‘Akmerkez Yılbaşı Alışveriş Festivali'nde olacak. 26 Aralık Çarşamba günü ‘Kokunuz Sizi Anlatır' başlıklı bir atölye çalışması yapılacak. Sanatçı Nilipek, ukulele enstrümanı ile bir atölye çalışması gerçekleştirecek. 26 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da düzenlenecek.