Yeni yılda özel yapımlar izleyicilerle buluşuyor

Platform Ocak ayında Kore yapımı dizi ve filmlerin yanı sıra geçtiğimiz yıla damgasını vuran yapımları izleyicilerle buluşturuyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, 2023'te de dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Brad Pitt ve Joey King gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Suikast Treni ile yine 2022 yılının dikkat çeken yapımlarından biri olan Gerçek Kahraman filmi Kirala-Satın Al klasöründe sinemaseverlerle buluşuyor. Ayrıca, Oscar dahil 6 ödül kazanan ve gişede hasılat rekoru kıran Robert Pattinson'un başrol oynadığı bilim-kurgu filmi Tenet de Tivibu Film Klasöründe ekranlara geliyor. Ayrıca kadrosunda Burcu Biricik, Pınar Deniz, Metin Akdülger, Aras Aydın gibi sevilen oyuncuların yer aldığı İnsanlar İkiye Ayrılır filmi de Tivibu Film Klasörü'nde yer alıyor.

Sevilen Kore yapımları yeni yılda platformda

Kore film ve dizilerinin ön plana çıktığı ocak ayında; 2021 yılında vizyona giren ve Bruce Geller'in Mission: Impossible serisine dayanan aksiyon-komedi yapımı Mission: Possible filmi Tivibu kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Dram sevenlerin beğenisini kazanan My Lovely Angel filmi de ocak ayında izleyicilerle buluşuyor.

Tivibu ayrıca yeni yılda Güney Kore dizilerini de platforma ekliyor. Tivibu Ocak ayında dizi severlerin beğenerek izlediği Best Mistake: The Movie, Damn Good Company ve Alice, The Final Weapon yapımlarını ekranlara getiriyor.

Moonbug ile çocuklara özel yapımlar

Çocuklara özel yapımları seyircilerle buluşturan platform, yeni yılda, dünyanın önde gelen okul öncesi çocuk içeriklerine sahip kanallarından Moonbug Kids kanalını platforma dahil etti. Çocuk izleyicilerin en çok izlediği yapımlardan Supa Strikas, Cocomelon, Blippi Wonders, Arpo, Little Baby Bum yapımları Moonbug Kids kanalında Tivibu kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.