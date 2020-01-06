Yeni yılın ilk konseri Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan

Uluslararası Klasik Müzik Festivali, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başladı.

Ataşehir Belediyesinin “Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” Projesi kapsamında, Ataşehir'in mahallelerinde bulunan merkezlerinde müzik eğitimi alan çocukların ve gençlerin oluşturduğu Gençlik Senfoni Orkestrası, Ataşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gençlik Senfoni Orkestrası konserde ilk olarak Barok müzik seçkilerinden oluşan bir program hazırladı.

Sonrasında ise Alman müzisyen, besteci ve çeşitli enstrümanların virtüözü Georg Philipp Telemann, Klasik Batı Müziği bestecisi ve aynı zamanda kemancı Tomaso Albinoni ve Avusturyalı besteci ve kemancı Heinrich Ignaz Franz Biber'ın eserlerini seslendirdiler.

Festivalin ikinci gününde ise Baby Concerts, “Notaların Dansı” ile MSKM sahnesinde yer aldı.

Dört müzisyenin ve bir de balerinin canlı performansı ile gerçekleşen klasik müzik konserinde bebekler ve aileleri dünyaca ünlü bestecilerin; Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Gioacchino Rossini'nin eserlerini dinlerken kısa bir bale performansı da izlediler.

Etkinliğin sonunda çocuklar enstrümanları yakından inceleyip müzisyenlerle konuşma fırsatı da buldular.

Konser sonrasında aileler çocuklarıyla birlikte hem görsel hem de işitsel bir konser izlemenin keyfini yaşadıklarını ifade ederek Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

4 Ocak Cumartesi akşamı ise 2012 yılında sanatsal farkındalık oluşturmak, sanata karşı bakış açısını geliştirmek amacıyla Adıyaman'da kurulan Adıyaman Filarmoni Orkestrası konser verdi.

Şef Özgür Oğuz'un yönetimindeki orkestra, klasik dönemin ünlü Avusturyalı bestecisi Franz Joseph Haydn, Avusturyalı besteci ve virtüöz piyanisti Johann Nepomuk Hummel ve Alman müzisyen, besteci ve çeşitli enstrümanların virtüözü Georg Philipp Telemann gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerini seslendirdiler.

Konser bitiminde sanatseverler dakikalarca Adıyaman Filarmoni Orkestrası sanatçılarını ayakta alkışladı.

Festival kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, 10 Ocak Cuma genç sanatçı Ekin Karadaş, yine 10 Ocak Cuma akşamı Oda müziği serüvenine 2018 yılında trio olarak başlayan Nova Quartet topluluğu Ataşehir'de sahne alacaklar.

11 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi Ricardo Moyano ile çeşitli sanatçıların kaset, CD ve sahne çalışmalarına ud sanatçısı olarak eşlik Enver Mete Aslan birlikte konser verecek.

14 Ocak Cumartesi günü Festival Romanya'dan Vıoloncellıssımo Topluluğu müzikseverlerle bir araya gelecek.