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Yeni yılın ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü

2021 yılının ilk sabahında İstanbul adeta sessizliğe büründü.

Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 17 olarak ölçüldü.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ve yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da sessizliğin hakim olduğu görüldü. Yılbaşı arefesinde İstanbul'un boşalmasıyla birlikte azalan yoğunlukla beraber, bugün sabah saatlerinde İBB Cep Trafik mobil uygulaması ile ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 17'lere geriledi. İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Cevizlibağ'da çekilen görüntülerde ise E5 karayolu ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğun azaldığı kameralara yansıdı.

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