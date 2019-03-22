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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de

İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda ‘da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatınıkaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda DışişleriBakanı Winston Peters’ın Türkiye’ye geldi.

İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda ‘da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını


kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri


Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.


Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'da


Türkiye'ye gelen Winston Peters'ını Atatürk Havalimanı'nda


konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir


süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra


Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

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