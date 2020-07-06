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Yenibosna'da fazla yolcu taşıyan sürücüye para cezası kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına denetim sıkılaştırıldı.

Yenibosna'daki denetimlerde 1 yolcu fazla bulunduran minibüse bin 104 lira para cezası kesildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılmıştı. Artan vak'alar sonrasında toplu taşıma araçlarına denetim sıkılaştırıldı. Bahçelievler trafik polisleri ekipleri ilçede kontrolleri arttırdı. Ekipler Yenibosna E-5 yan yol üzerinde minibüsleri tek tek durdurup kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.



Bin 104 lira ceza


Polis ekipleri denetimlerde sürücünün evrak kontrolünü yaptığı esnada araçta 1 kişinin fazla olduğunu tespit etti. Ekipler minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası kesti. Ayrıca Hıfzısıhha Kanununa muhalefetten bin lira para cezası kesilerek toplamda bin 104 lira para cezası uygulandı. Minibüslere binmek için sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralından dolayı araçlara binememesinden dolayı duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

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