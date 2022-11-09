Yenibosna'da salı günleri pazar çilesi

Yenibosna'da okul yolu üzerine kurulan salı pazarı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çevre sakinlerini isyan ettirdi. Meydana gelen sesten rahatsız olan mahalle sakinleri ise pazarın başka bir yere taşınmasını istiyor.

Bahçelievler'de okul yolu üzerine kurulan Yenibosna salı pazarı sabah saatlerinden itibaren trafiği olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgiye göre pazardan geçmeye çalışan sürücü ve yayalar arasında zaman zaman tartışmalar meydana geliyor. Bu durumun sürekli yaşanması üzerine ortaya çıkan sesten rahatsız olan mahalle sakinleri pazarın kaldırılmasını istiyor.

“Bu mahalleden kalkıp gidesimiz geliyor”

Pazarın daha münasip bir yere kaldırılması gerektiğini belirten mahalle sakini Hacı Tuncel “Burada pazar hem gürültülü hem sıkıntıya neden oluyor. Bir yangın veya deprem olsa itfaiye ve ambulansın geçme şansı yok. Pazar bizim kültürümüzde var ama olması gereken yerde olması gerekiyor. Pazarı komple yok edelim anlamında söylemiyorum. Şişli'de ve Yeşilköy'de bunun örnekleri var. Siz gelmeden önce burada bir araç durup yolu kapattığı sırada her yerden korna sesleri yükselmeye başladı. Bu mahalleden kalkıp gidesimiz geliyor. Allah'tan polis gelip araca ceza yazdı. Burası bir cadde olmasına rağmen kimi zamanda eşkiyalar gibi yolu kapatıyorlar. Etrafta okul ve cami bulunduğu için her türlü sıkıntı oluyor. Pazarın daha münasip bir yere kaldırılmasını istiyoruz” dedi.