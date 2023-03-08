Yeniden görülen Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu

Kamuoyunda ‘Büyükada' davası olarak bilinen ve haklarında verilen kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan 4 sanığın davasında mahkeme, bozma kararına uyarak dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin davada haklarında hapis cezası verilen sanıklar Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran ve Günal Kurşun'un Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç ile Günal Kurşun, sanık avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını, varsa eksik hususların giderilmesini, yoksa esas hakkındaki mütalaanın açıklanması için dosyanın Savcılığa gönderilmesini talep etti.

Bozma kararına uyuldu

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına, sanık Taner Kılıç'ın ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Bylock kullanılıp kullanılmadığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu da alınmasına hükmeden heyet, raporun celse arası gelmesiyle dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için Savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu'na dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Taner Kılıç hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezası talep edilmişti.

3 Temmuz 2020'de kararını açıklayan mahkeme, sanık Taner Kılıç'ı ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl hapse çarptıran mahkeme, sanıkların eylemlerinin ‘silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu olarak kabul edildiğini belirterek, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin ‘silahlı terör örgütüne yardım etme' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.

Daha sonra 4 sanığa verilen karar, yapılan itiraz sonucu Yargıtay tarafından bozulmuştu. Söz konusu bozma ilamında ise sanık Taner Kılıç hakkında eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, diğer sanıklar İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın PKK/KCK ve DHKP/C silahlı terör örgütlerine, sanık Günal Kurşun'un ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı ve atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerektiği kaydedilmişti.