Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Erbakan'dan asgari ücret açıklaması

Bölge Milletvekili Fatih Erbakan, "Asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde

olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabi işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım" dedi.

YRP Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Fatih Erbakan, Sultangazi'de halkla bir araya geldi. Esnafları, partililerle birlikle ziyaret eden Erbakan, vatandaşlara seçimlerde kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, 2024 yerel seçimleri için tekrar destek istedi.

Sultangazi İlçe Başkanlığında bir konuşma yapan Erbakan, “Sultangazili vatandaşlarımıza, Sultangazi teşkilatımıza hepinize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Niçin? Çünkü 14 Mayıs'ta hem İstanbul ortalamasını hem de Türkiye geneli ortalamasını oy oranı bakımından ikiye katlayan bir sonucu yüzde 6'ya yakın bir oyla güzel bir sonucu elde ettiniz. Bu nedenle Sultangazi ilçemiz seçimlerde başarılı olan ilçelerimizden bir tanesi. En içten teşekkürlerimi sunuyoruz. Cenabı Allah inşallah hep birlikte çok daha büyük başarılar elde etmeyi nasip eylesin. İnşallah yerel seçimlerde de 2028 seçimlerinde de çıtayı daha da yukarıya taşımayı yüce Cenabı Allah nasip eylesin. 14 Mayıs seçimlerimizin ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun ortaya koymuş olduğu sonuçlar ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olsun. Cenabı Allah hem yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerine ve yeni kabineye ile sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı hizmetler nasip eylesin” dedi.

"Milli Görüş tarihinde Milli Görüş Önce Meclise girmiş, arkasından yapılan ilk seçimlerde de iktidar olmuştur"

Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ifade eden Erbakan “Bu seçimde Yeniden Refah Partimizin en hızlı büyüyen parti olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biz bunu daha önce üye kayıtlarıyla ifade ediyorduk. Yargıtay'ın açıkladığı üye kayıtlarına göre Yeniden Refah Partimiz oransal olarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi. Şimdi seçimde alınan 1 milyon 559 bin oy, 4.5 sene gibi kısa bir sürede pek çok imkansızlıklara ve zorluklara rağmen çok sıkışık ve kısa bir seçim çalışması dönemine rağmen bu sonucun alınması Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koymuştur. İnşallah bu büyüme trendini 2024 seçimlerinde elde edeceğimiz daha büyük bir başarıyla da devam ettireceğiz. Tabi çok havası ve parası olan çok ciddi destekler alan balon gibi şişirilen bir takım partilerin, bu seçimde almış oldukları sonuç neredeyse sıfıra yakın oylardan olduğunun ortaya çıkması, bir tabela partisi haline gelmeleri son derece dikkat çekicidir. Dolayısıyla Yeniden Refah Partimizin imkansızlıklara, zorluklara rağmen elde ettiği bir sonuç göz önünde bulundurulduğunda bu işlerin para işi değil, gönül işi olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Milletimizin kalbinde Erbakan Hocamızın milli görüşünün çok önemli bir yeri olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ve bunun yansımasıyla da yeniden Refah Partimiz çok ciddi bir sonuç elde etmiştir Elhamdülillah. Tabii her zaman söylediğimiz Milli Görüş tarihinde Milli Görüş Önce Meclis'e girmiş, arkasından yapılan ilk seçimlerde de iktidar olmuştur” ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz"

54. hükümette Necmettin Erbakan'ın verdiği maaş zammının bir daha hiçbir dönemde verilmediğini kaydeden Erbakan, "Çünkü Milli Görüş önce millet anlayışıyla hareket eder ve o dönemde dar gelirlilerin yüzü güldü. Refah seviyesi, alım gücü arttı. Ve böylece büyük bir bolluk ve bereket dönemi yaşandı. Çünkü cebine para giren milyonlarca insan çarşıya pazara gitti, esnafa gitti. Esnafın da işleri açıldı. Satışları arttı. Satışları artınca üreticinin siparişleri attı. Onları da işe açıldı. Bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. Bolluk ve bereket dönemi yaşandı. Dolayısıyla millete bir imkan verirken bundan çekinmemek lazım. Çünkü bu millete özellikle geniş halk kitlesine verilen paralar, imkanlar, refah seviyesinin artışı bütün ülkedeki ekonomik çarkların dönmesine, ekonominin canlanmasına yol açıyor. Bu noktada tabi açlık sınırının 10 bin liranın üzerinde olduğu yoksulluk sınırının 30 bin lira seviyesinde olduğu bir ülkede asgari ücretin biz seçimlerden önce 14 bin 750 lira olması gerektiğini ifade etmiştik. Büyümeden asgari ücretliye pay verilmesi hem enflasyona karşı asgari ücretlinin ezdirilmemesi hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki asgari ücretin artış trendine uygun bir zam verilmesi. Bütün bu üç kriter hesaba katıldığında asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerek ifade etmiştik. Şu anda da yine 15 bin lira seviyesinde bir asgari ücretin olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabi işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım. Vergilerle ilgili düzenlemeler yaparak üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak çeşitli teşviklerle faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de, sanayiciyi de, üreticiyi de devletin desteklemesi. Ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi, çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabi biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz” diye konuştu.