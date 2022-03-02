Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan muhtarlarla buluştu

Fatih Erbakan, İstanbul'daki bazı ilçelerin muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Erbakan, iktidar olduklarında 81 ilde muhtarlara toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Fatih Erbakan, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi. İmam Yakup Alemdar'ın yemek duasıyla başlayan program, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi'nin açılış konuşmasıyla devam etti. Kahvaltı programına partinin genel başkan yardımcıları, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve çok sayıda ilçenin muhtarları katıldı.

"Muhtarlara modern hizmet binalarının kazandırılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Programda konuşan Fatih Erbakan, “Anadolu'da, dezavantajlı yerlerde, birçok muhtara temsil ettikleri makama yakışır muhtarlık hizmet binalarının kazandırılması için gerekli adımları atma noktasında kararlıyız. Özellikle muhtarlık hizmet binaları 2+1 şeklinde tip proje olarak hayata geçirilmesi ve bir an önce muhtarlara sağlıklı, konforlu ve modern hizmet binalarının kazandırılması için hükümet ve devlet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Muhtarlarımızın İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Muhtarlıklar Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla İçişleri Bakanlığı'ndaki hizmetlerinin, iletişimin çok daha hızlı çok daha etkili hale getirilmesini düşünüyoruz. Muhtarlıklar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak ve böylelikle muhtarların taleplerini, sıkıntılarını, çözüm önerilerini, aktaracakları bilgileri hızlı bir şekilde değerlendirmek ve hükümet, devlet olarak gerekli adımların atılmasını sağlamak mümkün olacaktır” diye konuştu.

“81 ilde muhtarlara toplu taşıma araçları ücretsiz olacak”

Muhtarlarla ilgili vaatlerini anlatan Dr. Erbakan, “Ulaşım sıkıntılarının ortadan kaldırılması bakımından, onlara daha hızlı daha etkili hizmet verebilmelerini sağlamak için toplu taşımayı 81 ilde ücretsiz olarak kullanmalarını sağlayacak düzenlemenin yapılmasını düşünüyoruz. Muhtarların ödeneklerinin, aylık en düşük devlet memuru maaşı seviyesine getirilmesini planlıyoruz. Yeniden Refah iktidarı olarak hayata geçireceğiz. Muhtarlar, çoğu zaman yanlarında personel çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu personellerin sigortalarını en azından devlet tarafından karşılanmasını sağlamak istiyoruz. Belediyelerimizde muhtarlardan oluşan bir danışma kurulunun oluşturulması yine projelerimiz arasında. Belediye başkanlığı bünyesinde muhtarların sorunlarını dile getireceği, süreçlere doğrudan dahil olacağı muhtarlardan oluşan bir danışma kurulunun teşekkül ettirilmesini istiyoruz” dedi.