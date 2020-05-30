İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB’de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı’da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB'de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı'da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı. Yeniden kiralanan yüzlerce araç İSKİ'nin otoparkında görüntülendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB'de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı'da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı. Kiralanan yüzlerce araç İSKİ'nin genel merkezinde yer alan otoparkta görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İSKİ'nin bahçesine sığmayan yüzlerce aracın binanın dışarısına yol üzerine dizilmesi dikkat çekti.



Yüzlerce araçlık filonun dikkat çeken görüntüsü


İSKİ'nin genel merkezinin otoparkında yer alan araçların ihale ile yenilenen araçlar olduğu öğrenildi. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan yüzlerce aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.