İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili oluyor. Kentin bir çok noktası yoğun yağış nedeniyle su bastı. Vatandaşlar ver sürücüler zor anlar yaşadı. Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi. Aksaray istikametinde trafiğin daha yoğun olduğu görüldü.