İhlas Haber Ajansı

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Yenikapı'da bordo-mavi coşku

Trabzonspor taraftarları, Yenikapı’da şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam eden eğlence tüm coşkusuyla sürüyor.


Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un binlerce taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlamalarına başladı. Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan bordo-mavili taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alınıyorlar. İstiklal Marşı okuyarak yapılan açılış sonrası binlerce taraftar kurulan podyum etrafında sahne alan sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğleniyor.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmış, aldığı 1 puan ile ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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