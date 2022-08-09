Yenikapı'da konser alanı boks ringine döndü

Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Sefo'nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı. Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.