Yenilenebilir enerji alanında büyük ortaklık

Türkiye'ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak amacıyla büyük ölçekli bir ortaklık sağlandı. Albayraklar Şirketler Grubu ile Almaden arasında yapılan ortaklık ile Türkiye'ye güneş enerjisi alanında 3 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.

Albayraklar Şirketler Grubu Türkiye'ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere bu alanda global olarak faaliyet gösteren şirketlerle iş birliğine gittiğini duyurdu.

Ortaklık kapsamında Türkiye'de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla ‘‘Albayraklar Almaden Global Enerji A.Ş.' adıyla şirket kuruldu.

Albayraklar Şirketler Grubu'nda yapılan açıklamaya göre kurulan şirket, özel sektör haricinde, devlet tarafından düzenlenen YEKA-GES ihalelerine de girmeye hazırlanıyor. Ortaklık firması, Türkiye'ye toplamda 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı amaçlıyor.

Dubai'de gerçekleşen imza törenine Türkiye Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Türkiye Ticaret Ataşesi Ahmet Canlı'nın yanısıra Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Grup Ceo'su Sertan Ayçiçek, Global Investments Group Başkanı Bahreyn Kraliyet Ailesi mensubu Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, Almaden Yönetim Kurulu Üyesi Wen Kai Hsu ve Naser Muhyealdeen katıldı.

İmza töreni sonunda yapılan açıklamalarda yatırımlara vakit kaybetmeden başlanacağı mesajı verildi.