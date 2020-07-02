Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER), Dünya'nın ve Türkiye'nin ekolojik dengesini korumak adına, enerji verimliliği bilincini oluşturmak amacıyla kuruldu. Türkiye'de alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla, enerji ve bilhassa yenilenebilir enerji alanındaki bilimsel gelişmeleri masaya yatıracak YENADER'in başkanlığını Prof. Dr. Kerem Alkin, başkan yardımcılığını da Ali Karaduman, dernek genel sekreterliğini ise Enerji Sistemleri Uzmanı Dr. Füsun Tut Haklıdır yürütecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek için farklı hedef kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirecek ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme yapma amacıyla Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) kuruldu. Prof. Dr. Kerem Alkin'in dernek başkanı olarak görev alacağı YENADER'in, Ali Karaduman başkan yardımcılığı, Dr. Füsun Tut Haklıdır ise dernek genel sekreteri görevinde çalışmalarını sürdürecek.

Ayrıca YENADER, sürdürülebilir bir gelecek için güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, geliştirilmesine katkı sağlamak ve doğal çevrenin korunması konusunda çalışmalarını sürdürecek. Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği, Türkiye'de alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, bilimsel gelişmeleri masaya yatırırken aynı zamanda da üretici, satıcı, tedarikçi, işletmeci, uygulayıcı ve yenilenebilir enerji sektörüne yönelik faaliyet gösteren diğer alt sektörleri bir araya getirerek; sektörel bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışmayı da sağlayacak.

"Yenilenebilir enerji çalışmalarına destek olacağız"

Yerli ve milli enerji çalışmalarında son yıllarda büyük atılım gösteren Türkiye'nin başarısını devam ettirebilmek ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde ilk kez bir gün içerisinde üretilen elektriğin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ve sürdürülebilir olmasının yanı sıra ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasına da yardımcı oluyor. Bilim insanları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 6'ıncı ve 13'üncü maddesine destek olarak, ülkemizdeki kaynakların kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarının ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını öngörmek için beraberlik ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Öte yandan, kamuoyunun yanı sıra üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları, bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda iş birliği ortamı oluşturacağız." diye konuştu.