Yenilenmiş cihazlarla 80 milyon doların yurtiçinde kalmasını hedefleniyor

Şirket yaklaşık 80 milyon doların Türkiye'de kalmasını sağlamayı planlıyor.

Türkiye'nin önemli ithalat kalemlerinden biri olan cep telefonu pazarı büyümesini sürdürüyor. Son 5 yılda her yıl ortalama (2018 yılı hariç) 11 milyon adet yeni cep telefonunun satıldığı pazarda, 2021 yılı itibariyle 4,6 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easycep, kurulduğu ilk günden bu yana toplamda 100 bin telefonu lisanslı yenileme merkezinde yenileyerek ekonomiye kazandırdı. 2021 yılında ortalama bir akıllı telefonun fiyatı 402 dolara ulaşırken, bu yıl 200 bin adet telefonu yenilemeyi hedefleyen Easycep, yaklaşık 80 milyon doların Türkiye'de kalmasını sağlamayı hedefliyor. Şirket, bugüne kadar web sitesi üzerinden sırasıyla en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Antalya'dan telefon topladı. En çok ürün satışını ise yine sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa illerinden gerçekleştirdi. Başta cep telefonu olmak üzere, tabletten bilgisayara, pek çok elektronik cihazı son kullanıcıdan alarak, lisanslı yenileme tesisinde yenileyen şirket, geçtiğimiz hafta 11. mağazasını açtı, yıl sonuna kadar da mağaza sayısını 30'a çıkarmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz mart ayında Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım alan şirket, önümüzdeki dönemde büyümesini artan bir ivme ile sürdürmeyi hedefliyor. Online ve fiziksel mağazalarıyla faaliyetlerine devam eden şirket, yeni yatırımlar sayesinde aylık yenileme kapasitesini aylık 150 bin adede çıkarmaya hazırlanıyor.

EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, şirketin çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hedeflediklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılının kendileri için her bakımdan çok iyi geçtiğini dile getiren Özdemir, “2022 yılına da aynı tempo ile girdik ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Şirketimizin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarı, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Özellikle ülkemizde yeni bir sektörün oluşmasına öncülük ediyoruz” dedi.

Özdemir, “Bugüne kadar satışlarımızın yüzde 90'ını cep telefonu oluşturdu. Son zamanlarda tabletlere, bilgisayar ve oyun konsollarına da büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Müşterimizden gelen talepleri dinliyoruz. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ürün gamımız genişletiyoruz. Bunun için önemli adımlar atmaya başladık. Yakın zamanda küçük ev aletleri kategorisine girdik. Şu anda web sitemiz üzerinden ulaşılabilen ürünler çok yakında tüm mağazalarımızda satışa sunulacak. Yenilenmiş elektronik ürün sadece akıllı telefonlardan ibaret değil. Pek çok elektronik ürün doğru şekilde yenilenerek uzun yıllar kullanılabilir. Bu bilincin tüketicilerde yerleşmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Pazar büyüklüğünün 2025'te 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Özdemir, “Türkiye'de yenilenmiş telefon pazarı henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde ancak pazardaki büyüme devam ediyor. Bugün için yurtiçindeki yenilenmiş telefon sektörü toplamın, yani telefon sektörünün tamamının yüzde 1'i bile değil. Ancak 2025 yılında yüzde 15'ine ulaşacağını öngörüyoruz. Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da bu oran yüzde 20 ye ulaşmış durumda. Dolayısıyla sektörün büyüklüğünün 2025 yılında 1,5 milyar dolar seviyesine çıkması bekliyoruz. Bilgisayar, akıllı saat, robot ve süpürge gibi cihazları yenilemek ve yeniden ekonomiye kazandırmak değerli bir şey. Yenilenmiş cihazlar ile sıfır telefonlar arasında modele göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 20 ile 50 arasında bir fiyat farklı olabiliyor.”

İstanbul yenilenmiş telefon alımında ilk sırada

Bu yılın ilk 4 ayında Easycep'in en çok yenilenmiş telefon sattığı beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa oldu. 30 Nisan'da Adana'da 8 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta, 14 Mayıs'ta Sakarya'da, 21 Mayıs'ta Kırşehir'de açacakları mağazalar ile mayıs ayı bitmeden 15 mağazaya ulaşacaklarını ve müşteri ile dirsek temasını çok önemsediklerini ifade eden Özdemir, “Web sitemiz üzerinden en çok yenilenmiş telefon aldığımız iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olarak kayıtlara geçti. Online satış kanalımızın ziyaretçi profiline bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'dan yoğun trafik alıyoruz. Web sitemizi ziyaret eden 10 ziyaretçiden 3'ü kadın, 7'si erkek. Ziyaretçilerin önemli bir bölümünü 18-35 yaş aralığındaki kişiler oluşurken, bunu sırasıyla 35-44 ve 45-54 yaş aralığındaki kişiler takip ediyor” diye konuştu.

“Küçük ev aletleri alanına girdik”

Özdemir, “Ürün gamımızı genişletmek için önemli bir adım attık ve küçük ev aletlerini de bünyemize kattık. Kendi kategorisinde itibarlı ve güvenilir bir marka ile iş birliği yapıyoruz. Bu sayede daha çok insanı yenilenmiş elektronik ürün ile tanıştırma şansımız olacak. Yenilenmiş elektronik ürün sadece akıllı telefonlardan ibaret değil. Pek çok elektronik ürün doğru şekilde yenilenerek uzun yıllar kullanılabilir. Bu bilinci yerleşmesi için çalışıyoruz. Bu ürünler daha önce kullanılmış ürünler değil. Cep telefonundan bu bakımdan ayrışıyor. Satın alınmış, paketi açılmış ama alıcının satın alma kararından vazgeçmesi gibi bir sebeple hiç kullanılmadan iade edilmiş ürünleri kapsıyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Kahve makinasını ya da el blenderını ilk kez bizim müşterimiz kullanmış olacak. Easycep mağazalarında ve web sitesinde 4 ayrı kategoride 113 farklı çeşit ürün satışa sunulacak. Sıfır ürünlere göre yüzde 30'a kadar daha uygun fiyatlarla satışa çıkan ürünler için, firma 12 ay garanti veriyor. Ayrıca müşterinin ilk günden itibaren 14 gün içinde koşulsuz iade hakkı da bulunuyor. Ürün gamımıza yeni ürünleri eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.