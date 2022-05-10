“Yenilikçi İşletmeler İçin Geliştirme Kampı'' başlıyor

Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. Yenilikçi İşletmelere yönelik “Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı” düzenliyor. Kamp rekabet güçlerini, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerini, ekonomideki paylarını artırmayı, stratejik yönetim, planlama yapmayı amaçlayan yeni işletmeleri hedefliyor.

Eğitim kampının ana konuları ise şöyle: “iş modeli”, “pazarlama ve satış stratejileri”, “ticari odaklı finans”, “marka ve kurumsal kimlik”, “stratejik yönetim ve planlama”

1 hafta sürecek olan eğitimler 23 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs Cuma günü sona erecek. Eğitimler 10.00-16.00 saatleri arasında (toplam 30 saat) verilecek.

Eğitim kampına en az 1 mali yılı doldurmuş, bilançosu ve gelir tablosu olan işletmeler katılabilecek. Eğitimler sonuncunda başarılı olan 20 işletme sahibine bir yıl boyunca 24 saat mentorluk desteği de verilecek.

Sadece kadın işletme sahipleri değil, şartları sağlayan tüm işletme sahibi bireyler 22 Mayıs Pazar gününe kadar www.akagim.com adresinden başvurularını yapabilecek.

Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezinde yapılacak kampın başlangıç tarihi 23 Mayıs 2022. 5 gün sürecek kampta 10.00 - 16.00 arasında eğitim verilecek.

Modüller

İş modeli eğitimi

Pazarlama ve satış stratejileri

Ticari odaklı finans

Marka ve kurumsal kimlik

Stratejik yönetim ve planlama

Birinci faz mentorluk programı ve içeriği

Erken uyarı aracı

İş modeli kanvası

Strateji haritası

Müşteri memnuniyeti çalışmaları

Stratejik plan analizleri

İkinci faz mentorluk programı ve içeriği

İyileştirme vakalarının belirlenmesi

Müşteri memnuniyeti aracı oluşturma

Kurumsal karne oluşturma

Stratejik plan oluşturma

Stratejik plan oluşturma (devam)

Yönetim araçlarının birlikte kullanımı

Yönetim araçlarının birbirleriyle uyumu ve sonuçlardan yararlanabilme