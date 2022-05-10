İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

“Yenilikçi İşletmeler İçin Geliştirme Kampı'' başlıyor

“İşletmemi nasıl geliştirebilirim, stratejik plan nasıl oluşturabilirim, müşteri memnuniyeti oluşturmamın yolları nelerdir” sorularına cevap arayan yenilikçi işletmeler için Ataşehir Belediyesi, “Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı” düzenliyor.


Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. Yenilikçi İşletmelere yönelik “Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı” düzenliyor. Kamp rekabet güçlerini, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerini, ekonomideki paylarını artırmayı, stratejik yönetim, planlama yapmayı amaçlayan yeni işletmeleri hedefliyor.


Eğitim kampının ana konuları ise şöyle: “iş modeli”, “pazarlama ve satış stratejileri”, “ticari odaklı finans”, “marka ve kurumsal kimlik”, “stratejik yönetim ve planlama”


1 hafta sürecek olan eğitimler 23 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs Cuma günü sona erecek. Eğitimler 10.00-16.00 saatleri arasında (toplam 30 saat) verilecek.


Eğitim kampına en az 1 mali yılı doldurmuş, bilançosu ve gelir tablosu olan işletmeler katılabilecek. Eğitimler sonuncunda başarılı olan 20 işletme sahibine bir yıl boyunca 24 saat mentorluk desteği de verilecek.


Sadece kadın işletme sahipleri değil, şartları sağlayan tüm işletme sahibi bireyler 22 Mayıs Pazar gününe kadar www.akagim.com adresinden başvurularını yapabilecek.


Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezinde yapılacak kampın başlangıç tarihi 23 Mayıs 2022. 5 gün sürecek kampta 10.00 - 16.00 arasında eğitim verilecek.



Modüller


İş modeli eğitimi


Pazarlama ve satış stratejileri


Ticari odaklı finans


Marka ve kurumsal kimlik


Stratejik yönetim ve planlama



Birinci faz mentorluk programı ve içeriği


Erken uyarı aracı


İş modeli kanvası


Strateji haritası


Müşteri memnuniyeti çalışmaları


Stratejik plan analizleri



İkinci faz mentorluk programı ve içeriği


İyileştirme vakalarının belirlenmesi


Müşteri memnuniyeti aracı oluşturma


Kurumsal karne oluşturma


Stratejik plan oluşturma


Stratejik plan oluşturma (devam)


Yönetim araçlarının birlikte kullanımı


Yönetim araçlarının birbirleriyle uyumu ve sonuçlardan yararlanabilme

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.