Dr. Ali Özgür Karakaş, “İnsan vücudunun yer çekimine olan direnci de zaman içerisinde zayıfladığı için, kilo alıp vermelerde, yer çekiminin de etkisiyle vücutta sarkmalar oluşabilir" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Özgür Karakaş, ilerleyen yaşlarda görülen vücut sarkmalarıyla ilgili bilgi verdi. Annelik estetiğiyle ilgili de konuşan Dr. Ali Özgür Karakaş, söz konusu operasyonun, yaklaşık 40'lı yaşlardan itibaren uygun olan vakalarda uygulandığını söyledi.

Hamilelik esnasında karın duvarındaki kaslarda gevşeme oluştuğunu ve karnın büyümeye başladığını belirten Dr. Ali Özgür Karakaş, "Bunun sonucu olarak karın duvarında ve karın cildinde gevşemeler, sarkıklıklar ve çatlaklar oluşur. İnsan vücudunun yer çekimine olan direnci de zaman içerisinde zayıfladığı için, kilo alıp vermelerde, yer çekiminin de etkisiyle vücutta sarkmalar oluşabilir" dedi.

"Annelik estetiğinde, doğumun ve zamanın getirmiş olduğu deformasyonları geri döndürüyoruz"

Dr. Karakaş sözlerine şöyle devam etti: "Annelik estetiğinde yaptığımız şey, kadın vücudunda gerek doğumun ve zamanın getirmiş olduğu, gerekse çocuklarla ilgilenmenin ve ev işlerini yapmanın getirmiş olduğu tüm deformasyonları geri döndürmektir."

"Cerrahi operasyon esnasında sarkan kısımlar vücuttan uzaklaştırılır"

Egzersizle sanılanın aksine derinin toparlandığını değil, kasların sıkılaştığını aktaran Dr. Karakaş, "Sıkılaşma denilen şey sadece kaslarda oluşur. Kasla derinin arasında ilişkiyi sağlayan bağlar, doğum ve kilo alıp vermenin sonucunda deformasyona uğrayarak gevşeyebilir. Deri kendi elastik yapısını kaybedebilir. Bu elastik yapı çoğu zaman sporla veya zayıflamayla geri dönmez. Bu gibi durumlarda en iyi, en hızlı şekilde sonuç verecek şey cerrahi girişimdir. Cerrahi operasyon esnasında sarkan kısımlar vücuttan uzaklaştırılır ve vücuda yeniden şekil verilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin kısa sürede doğum kilolarını vermesi ve neredeyse doğumdan önceki kusursuz vücuduna kavuşması hakkında da görüşlerini dile getiren Dr. Karakaş, "Bütün insanların genetiği ve zamanın getirmiş olduğu deformasyonlara cevabı farklıdır. Bu açıdan baktığımızda ünlülerin tabii ki, bir takım ek gıdalar, ek uygulamalar ve egzersizlere başvurdukları herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ünlülerin bu tarz uygulamalarla vücuttaki deformasyonları daha çabuk toparlamasını sağlayıcı girişimleri olabilir. Ancak annelik estetiği için cerrahi uygulamaların vereceği sonucu hiçbir şeyin veremeyeceğini düşünüyoruz. Bütün kadınlar bizim gözümüzde kıymetlidir, değerlidir. Bizim önerimiz annelik estetiğinin, fazla zaman geçirilmeden, yaş aralığının fazla uzatılmadan yapılmasıdır" diye konuştu.

Uygun hastalarda bu operasyonu her kadının tercih edebileceğinin altını çizen Dr. Karakaş, "Bunun bir yaş sınırı yoktur. Özellikle artık doğum yapmayı düşünmeyen ve vücudundaki deformasyonlardan şikayetçi olan kadınlar üzerinde annelik estetiğinin güzel sonuçlar verebileceğini düşünüyoruz. Ameliyatın kişi üzerinde cerrahi bir stres oluşturacağı, hastanın genel olarak toparlanmasının zor olacağı, iyileşmesinin bozulacağı durumlarda bu operasyonun gerçekleştirilmesini uygun bulmuyorum" şeklinde konuştu.