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Yer gök kırmızı beyaza büründü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa’yı Konya’da 2-0 ile geçen Türkiye, İzlanda’ya konuk oluyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile geçen Türkiye, İzlanda'ya konuk oluyor. Milli Takım'a destek amacıyla İstanbul'da Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşması olan İzlanda - Türkiye karşılaşması öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de manzaraseverlerin ilgi odağı oldu.

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