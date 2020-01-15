Yerel Mutfak Global Lezzet Projesi Karadeniz'in incisi Trabzon'u ağırlayacak

Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Yerel Mutfak Global Lezzet projesi, yeni yılın ilk lezzet durağında, sebze ve balık ağırlıklı sağlıklı bir mutfak kültürüne sahip olan Trabzon'u ağırlayacak.

Hilton İstanbul Bosphorus'un gözde mekanlarından Lalezar, Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında Trabzon'un birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Lalezar'ın mutfağını teslim alacak olan Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği çalışanları, Trabzon'un yöresel lezzetlerini misafirlere sunarak yemek kültürlerini en etkili şekilde tanıtacak.

Derneğe bağlı kadın girişimcilerin, kendi yetiştirdiği ürünleri de kullanarak hazırlayacakları özel menü içerisinde mısır çorbası, turşu kavurma, kuymak, hamsi kuşu, su böreği, çorbalıklı lahana sarma, Laz böreği gibi Trabzon mutfağında önemli yeri olan birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunacak.

Yerel Mutfak Global Lezzet projesi bugüne kadar, Adana, Seferihisar, Giresun, Mardin ve Antakya'nın yöresel lezzetleri ağırlanmıştı.