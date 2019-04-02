‘Yerel Sanatlar' sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, fotoğraf ve resim sanatçısı Gazi Yüksel'in 100 eserden oluşan ‘Yerel Sanatlar' başlıklı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Ortaokulu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen ‘Yerel Sanatlar' adlı fotoğraf sergisinin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Milletvekili Hasan Taçoy, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Kıbrıs'ın doğası ve olayların doğayı nasıl etkilediği sergileniyor

Sergiyi muhteşem görsellerden oluşan bir çalışma olarak niteleyen Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, sanatçının Yerel Sanatlar ismini sergide metaforik anlamda kullandığını ifade ederek, sergilenen eserlerin Kıbrıs doğasını ve Kıbrıs doğasındaki olayların doğayı nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Eğitim, sağlık, kültür ve sanatın toplumun ve ülkelerin gelişmesinde büyük önemi ile anlamı olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, eğitim sayesinde toplumun ekonomi, sosyal kültürel ve siyasi yapısının geliştiğine vurgu yapan Sadıkoğlu, “Sekiz ay önce temelleri atılan, 6 katlı ve 20 bin metrekare alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin üçüncü katı inşa ediliyor. Dünyadan, özellikle Türk dili konuşan ressamların eserleri koleksiyona dahil edilmiştir. Bu eserler şu anda ikinci müzemiz olan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde sergileniyor. Sadece eserlerin sergilendiği bir müze değil eğitimsel ve araştırma bakımından da gelecekte önem taşıyan bir müze olacaktır. Dünya çaplı eserlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması vatanseverliğin bir örneğidir” dedi.

Müze koleksiyonunda olan eserlerin ve gelecek olan eserlerin uluslararası platformda da değerlendirmek için üniversite yönetiminin ‘Alasya' isimli bir ödül verilmesini kararlaştırdığını açıklayan Sadıkoğlu, Alasya Ödülü çerçevesinde sanatın farklı alanlarında ödüller tahsis edileceğini söylerken, kültürel ve sanatsal çalışmalarla da Kıbrıs Türkü'nün adının uluslararası platformda duyurulduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı: Sanata ve Kültüre Değer Veren Yakın Doğu Üniversitesinde Bulunmak Mutluluk Verici”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, kültüre, sanata değer ve emek vererek yatırım yapan Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sanat eserleri ile kültür varlıklarının yapılmasına tanıklık edildiğini söyledi.

Çeşitli vesilelerle birçok kez üniversitede bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan yardımcısı iken 1999 yılında kampüs içerisinde açılışı yapılan Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nin büyük bir sıçrama noktası olacağını Suat Günsel ile paylaştığını ve bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her yıl Eylül ayında tiyatro festivaline ev sahipliği yapıyor. Kongre, konferanslar yanında bilimsel, siyasal her türlü etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kampüste şu anda 9 tane farklı serginin açık olması gurur verici, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bir medeniyet işaretidir” diye konuştu.

Sanatçının toplumuna ışık tutan, uyaran ve yön vermeye çalışan bir kimlik olduğuna inandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazi Yüksel'in de çalışmasında doğanın güzelliklerini gösterirken, onu korumanın ve uyumlu bir şekilde ilerlemenin, sürdürebilir bir kavram çerçevesinde gelişmenin önemli olduğunu da anlamamıza yardımcı olacağını ifade etti.

“Doğaya yapılacak müdahaleler uyumlu ve dengeli olmalı”

Gazi Yüksel'in eserlerinde doğanın kendisinin bir sanat eseri olduğunu gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, doğanın sanat eseri olarak oluşturulduğunu, doğanın güzellikleri, dengesi, doğada var olan güzelliklerin bilince çıkarılmaya çalışıldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Doğanın önemli bir dengesi olduğuna dikkat çeken Akıncı, doğaya yapılacak müdahalelerin doğayla uyumlu, planlı ve dengeli olması gerektiğine vurgu yaptı. “Eğer doğa şaşarsa o zaman başımıza büyük felaketler gelir” diyen Akıncı, “Ozon tabakasını karbonmonoksitlerle kar hırsı ve daha çok kazanma arzusuyla delerseniz, doğada denge oluşturan buzullar erir, sular yükselir, sel ve çevre felaketleri insanoğlunun karşısına çıkar” diye konuştu.

Ülkemizde yaşanan sel felaketlerine de değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nedenleri üzerinde durarak tekrarının nasıl önlenebileceğinin önemli olduğunu belirtti. Akıncı, “Daha çok kazanç elde etme hırsı ile derelerin önünü tıkayarak yağan yağmurların kendi yolunda akmasına müsaade etmiyoruz. Doğa da bizi cezalandırıyor. Doğanın güzelliklerinin bilincinde olmak güzelliklerinin farkına varmak ve yapacağımız her işlemde onunla uyumlu bir şekilde adımlar atmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda planlamanın önemine de vurgu yapan Akıncı, imar, fiziki, ekonomi, turizm, eğitim ve sağlıkta atılacak her türlü adımda bilimsel veri planlanın esas alınmasını gerektiğini, bunu yapan toplumların başarıya ulaştığını kaydetti.

İbn-i Heysem ödülü takdim edildi

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel'e Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamındaki fotoğrafçılık ustaları ödülü “İbn-i Heysem” ödülü takdim edildi.

“Doğa insanın yaptıklarını sarıp sarmalayarak, kendine göre şekillendirerek ona da kendi imzasını atıyor”

Ödül takdimi sırasında duygularını dile getiren Gazi Yüksel, “Optik Bilimin kurcusu İbn-i Heysem adına verilen ödülden dolayı heyecanım arttı. Bu ödülü düşünenlere minnettarım. Doğayla baş başa kaldığımızda doğanın insana rağmen ona kendi imzasını attığını, bir farklılık getirdiğini fark ediyoruz. Bunu görebilmek için de boy hizasından yere bakmak yeterli oluyor. Doğa kendi enstrümanlarını kullanarak insanın yaptıklarını kendine göre şekillendiriyor. Sergideki çalışmalar, doğayla baş başa kaldığımda doğanın ayaklarımın altına serdiği görünümlerin fotoğrafik tanımlarını içermektedir” şeklinde konuştu.

Sergi Gezildi

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Gazi Yüksel'in doğada objektifine yansıyan ve arşivinden özenle seçilen karelerden oluşan sergi, iki hafta boyunca hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.