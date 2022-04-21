Yerel üreticilerin özel tasarım ürünleri tüketiciyle buluşacak

Tasarım Pazarı, 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Akmerkez'de düzenlenecek.

Akmerkez, etkinlik alanına kurulacak stantlarda özel markaları alışveriş severler ile buluşturmaya hazırlanıyor. 26 Nisan günü başlayacak Tasarım Pazarı'nda sevilen butiklerin ve yerel üreticilerin özel tasarım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Takıdan çantaya, aksesuardan giyime birçok kategorideki ürünün yer alacağı Tasarım Pazarı'nda, beğenilen tasarım takılarıyla Hafkha; sezonun trend gümüş takılarıyla Burcu Bor; özel çocuk kıyafetleriyle 2friends; tasarım şalvar ve tulumlarıyla Dare2Wear; basic ürünleriyle Labambola; doğal taş ve konsept takılarıyla Mie Official; sezonun sevilen takılarıyla Jude Jewelery; tasarım seramikleriyle Luxandbasic; çantalarıyla İz Bag; takılarıyla Se Design; doğal taş ve tasarım takılarıyla By Hande Dayal; tasarım kimonoları ve özel ürünleriyle Jana Design yer alacak.

Farklı konseptlerden göz alıcı ürünlerin sunulacağı Tasarım Pazarı'nın altı gün boyunca alışveriş merkezinin etkinlik alanında ziyaret edilebileceği bilgisi verildi.