Yerli aşı malzemelerini çalan çete çökertildi

Yerli aşı çalışmaları için Almanya'da ithal edilen malzemeleri çalan çete polis tarafından çökertildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'da meydana geldi. Özel bir şirket Almanyadan sipariş ettiği ve yerli aşı çalışmaları için kullanacağı malzemelerin transferi için bir nakliye şirketi ile anlaştı. İddiaya göre nakliye şirketi, müsait tırları olmadığı için sosyal medyadan kiralık tır ilanı verdi. İlanı gören şüpheliler ise sahte evrak düzenleyerek kendilerini tır kiralama şirketi gibi gösterdi. Malzemeleri tıra yükleyen zanlılar, kayıplara karıştı. Malzemelerin yerine ulaşmadığını fark eden nakliye firmasının sahibi Hidayet D., durumu polise bildirdi. Tır'da bulunan ve aralarında gıda, giyim, tütün mamülleri gibi ürünlerin de piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin Muğlaya gittiğini tespit etti. İstanbul ve Muğlada geniş çaplı bir çalışma başlatan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan tırın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp tırın izi Muğla'da bulundu. Ancak tırdaki eşyaların boşaltıldığı görüldü. Bunun üzerine güvenlik kameralarını geriye doğru izleyen ekipler, tırın Başakşehir'de bulunan bir depoya malzemeleri bıraktığını tespit etti. Depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu.

6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. İbrahim K.(30) , Yusuf O. (32) ve çete lideri olduğu ileri sürülen Hidayet M. (33) 26 Aralık tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 Şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.