Yerli firmaya yurtdışından 40 milyon dolarlık ortaklık teklifi

Firmaya ortaklık tekliflerinin 40 milyon dolar civarında olduğunu açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen yangın söndürme sistemleri markalarından biri olan FENİX Yangın, Avrupa'nın yanı sıra Dubai ve Katar'dan ortaklık teklifleri aldığını açıkladı. FENİX Yangın Genel Müdürü Gürkan Danacı, büyümenin yabancı ortaklarla daha da artacağını belirtti. Danacı, ortaklık tekliflerinin 40 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

"Kalite ve güvenilirlik ilgiyi artırdı"

Kalite ve güvenirlilik nedeniyle tercih edildiklerini belirten Gürkan Danacı uyarılarda da bulundu. Gürkan Danacı, otomatik yangın söndürme sistemleri kurulumunda orijinal ve kaliteli ürünlerin kullanılması gerektiğini belirterek, hayati öneme haiz parçaların sahteleri veya çok kalitesiz üretimlerinin kullanılmasının, sistemin işleyişine zarar vereceğini ve sistemin iş göremez hale gelebileceğini söyledi. Danacı, “Düşük kalitedeki veya sahte üretim parçalar, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır" dedi.

“Yangın söndürme sistemlerinde sahte ürünlere dikkat"

Sahte ürünlere dikkat çeken Danacı, “Restoranlar, büfeler, oteller gibi mekânların mutfaklarında kullanılan davlumbaz yangın söndürme sistemlerinin kurulumunda sahte ve yan sanayi ürünlerin kullanıldığı görülebilmektedir. Bu parçalar sistemin işleyişine ciddi manada zarar verebilmekte, sistemin çalışmamasına sebep olabilmektedir. Yine yangın söndürme tüplerinde orijinal yangın söndürme sıvısı kullanılmadığında veya sistemin yanlış kurulması durumunda sistem devreye girmez; girse bile yangını söndüremez" şeklinde konuştu.

“Elektrik panolarınız için de yangın söndürme sistemlerini ihmal etmeyin"

“Hastaneler, oteller, fabrikalar, toplu konutlar, ev ve işyerleri gibi yerlerde bulunan elektrik panolarında da muhakkak yangın söndürme sistemleri bulunmalıdır" diyen Danacı, sadece mal değil, can güvenliğinin de bu sistemler sayesinde sağlanmış olacağını söyledi. Gürkan Danacı, “Bu yangınlar kısa sürede hızlı şekilde büyüyebilir. Bunun önüne geçmek artık çok daha kolay. Çok kısa sürede montajı tamamlanabilen orijinal bir yangın söndürme sistemi ile büyük olayların önüne geçmiş olunabilir. Bu anlamda alanında uzman ekip ve firmalardan bu hizmeti temin etmek gerekmektedir" diye konuştu.

“Yangın söndürme sistemine gaz yerine su ve hava basabiliyorlar"

Özellikle kıymetli eşyaların bulunduğu odalar, arşiv odaları, server odaları ve her türlü elektronik donanımın yer aldığı alanlarda kullanılan gazlı yangın söndürme sistemlerinin kurulum, bakım ve dolumlarının da yine uzman kişilerce yapılması gerektiğini vurgulayan Danacı, “Piyasada orijinal ürünler yerine yan sanayi ürünlerin kullanıldığını; bu hizmetleri alan müşterilerin ise en ufak bir yangında dahi büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Yine bu sistemlerde kullanılan gazların da yetkilendirilmiş veya güvenilir firmalarda doldurulması gerekiyor. Piyasada gaz yerine su veya hava basıldığına dair birçok örnek gördük. Tüketicinin sisteme su veya hava basıldığını dışarıdan anlamasının ihtimali yok. Ancak dolum aşamasında, müşteri dolum yerinde olursa sisteme ne basıldığını görebilir. Bu da firma veya müşteri için her zaman mümkün olmayacağı için, güvenilir firmaları tercih etmeleri gerekiyor. İnsanlar hizmet aldığı yeri dikkatle seçmelidir. Yine bu sistemlerin kurulumu da uzmanlık gerektiriyor. Doğru ürün, orijinal parçalar ancak uzman kişilerce ve doğru şekilde monte edildiğinde en sağlıklı sonucu verecektir" açıklamasında bulundu.