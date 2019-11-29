Yerli girişim gökyüzünü duvarlara taşıdı

Girişim, farklı bir hediye almak isteyenler için alternatif sunuyor.

Yıldız haritaları dünyanın dört bir yanında büyük ilgi çekiyor. Özel anlarda gökyüzünün nasıl göründüğünü öğrenmek isteyenler yalnızca tarih ve diledikleri konumu girerek yıldız haritalarını görebiliyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde Mustafa Akkaş, Mahir Şentürk ve Gökçehan Demirkır tarafından kurulan mapinsky, gökyüzü haritalarını interaktif bir şekilde Türkiye'de de hizmete aldı. Milyonlarca farklı olasılıkta kişiselleştirme imkanı sunan girişim, geçmiş veya gelecek tarih girilerek de yıldız haritası çıkarabiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle isteyen herkesin yıldız haritası çıkarabileceğini söyleyen Mahir Şentürk, "Tasarla sayfamız üzerinden, yıldız haritasını görmek istediğiniz tarihi ve konumu girerek birkaç saniye içerisinde haritanızı oluşturabilirsiniz. Haritanızın üstüne ekleyeceğiniz mesaj ve ikonlarla sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Astronomi ve birçok teknik detayı hediye haline getirdik"

Türkiye'de konum ve tarihe göre yıldız haritasını çıkaran interaktif bir yapı olmadığını belirten Mustafa Akkaş, "Yaptığımız detaylı araştırmalar ve ön çalışmalar sonucunda mapinsky'i geliştirdik. Doğum günü, sevgililer günü, yıl dönümü, yılbaşı gibi özel günlerde farklı bir hediye almak isteyenlerin büyük talebiyle karşılaştık ve bu bizi çok mutlu etti" dedi.

Astronomi gibi bilimsel ve birçok teknik detayı barındıran bir konuyu hediyelik eşya haline getirdiklerini belirten Mustafa Akkaş, "mapinsky'i, gökyüzüne anlamlar yüklemeyi seven ve bu imgelerin eşsiz hediyelere dönüşebileceğine inanan bir grup girişimcinin, yıldız haritalarını evlerin duvarlarına taşıyan interaktif girişimi olarak tanımlıyorum. İnsanların hayatlarındaki benzersiz anları duvarları süsleyecek şık bir hediyeye dönüştürdüğünü görmek bizim için çok keyifli." dedi.