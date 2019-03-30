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Yerli ilaç sayesinde milyarlarca lira Türkiye'de kalacak

Türkiye’de selekoksib etken maddeli ilk yerli ağrı kesici üretimine başlandı.

Türkiye'de selekoksib etken maddeli ilk yerli ağrı kesici üretimine başlandı.


Türkiye'nin sağlık alanındaki harcamalarını azaltacak yerli ilaç üretime yönelik çok önemli bir hamle geldi. TK ilaç firması iş ortağı olan World Medicine tarafından Türkiye'nin ilk selekoksib etken maddeli ilacı üretimine başladı.


Türkiye'nin ilaç sektörü olarak yaklaşık olarak 16 milyar ithalat yapıldığını ancak üretime başlanan bu ilaç sayesinde bu ithalat miktarının çok düşeceğini belirten TK İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Turan Karaman, "Selekoksib etken maddesinin dünya genelinde oldukça ciddi bir yeri var. Amerika'da yılda 5 milyon kutudan fazla satılmaktadır. Türkiye pazarına da girdik. Burada ithalatı minimize etmeye çalışıyoruz. Şu anda selekoksib etken maddesi içeren ilacımızı değişik isimlerde 10 ülkeye ihracatı yapılmakta. Türkiye'de çok ciddi olarak ithalat vardır. Bu ithalat 16 milyarın üzerinde bir rakamdır. Bu ilaç önümüzde ki günlerde ihtiyaç arttığında ithalatın miktarı azalacaktır. Bu ihtiyacın büyük bir kısmı Türkiye'de üretilen ilaçlar tarafından karşılamaya çalışacağız" dedi.

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