Yerli kahve zinciri yurt dışına açılacak

Yerli firma, şimdiden Dubai'den bazı yatırımcıların dikkatini çekti. Yakın zamanda yeni iş birlikleri bekleniyor.

Yerli kahve zinciri Monte Bianco Coffee, 2019'da 20 şubeye ulaşma hedefiyle Dubai başta olmak üzere yurtdışına taşımayı planlıyor. Bahsi geçen marka, Brezilya, Kolombiya, Kenya ve Guetamala'dan gelen kahve çekirdeklerini harmanladıkları özel reçeteleri, kendine özgü kavurma tekniği, özel termos sistemli kâğıt bardaklarıyla kahve severlerin yeni self-servis adresi olmayı amaçlıyor.

20 şube açacak

İlk şubesini Silivri Selimpaşa Dinlenme Tesisleri'nde açtıklarını anlatan markanın CEO'su Zeynel Akyol, “2019'un Ocak ayında 3, ilk 6 ayda arka arkaya 5 şube açacak ve yıl sonunda 20 şubeye ulaşacağız. Ayrıca AVM, üniversite, stadyum ve hastane girişlerine açtığımız seyyar şubelerle yurtiçi ve yurtdışında hızlı bir şubeleşme atağına geçiyoruz. Şuanda Dubai'den yatırımcılar franchise almak için bizimle görüşüyor” dedi.

“Kadınlara yüzde 15 indirim”

1 milyar doların üzerinde bir pazar payına ulaşan Türkiye kahve sektöründe yılda kişi başına 1 kg kahve tüketildiğini anlatan Akyol şunları kaydetti: “Kahve zinciri yatırımcılar için gerçekten çok karlı bir iş. Markamızın düşük ürün maliyeti, az insan kaynağı, küçük metrekarelerde iş yapma olanağı gibi avantajları var. 15 şubeye ulaşana kadar franchise bedeli almayacağız. Özellikle ev hanımlarını iş hayatına kazandırma projelerimizi hayata geçireceği” diye konuştu.