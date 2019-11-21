Yerli komedi Hemen Döneriz haftaya vizyona giriyor

Oyuncu Gökhan Mumcu'nun ilk yapımcılık deneyimi olan komedi filmi Hemen Döneriz gelecek hafta vizyona giriyor.

Başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu eden ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken komedi filmlerinden ‘Hemen Döneriz' 29 Kasım itibariyle vizyona giriyor. Filmin yapımcılığını ünlü oyuncu Gökhan Mumcu, yönetmenliğini ise Haydar Işık yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise Burak Satıbol, Murat Genç, Gökhan Mumcu, Buse İskenderoğlu, Kadir Polatcı, Amir Zakaria, Ayhan Taş, Esin Civangil, Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

İstanbul, Edirne ve İspanya'da çekildi

Senaryosu ve etkileyici sahneleriyle İstanbul, Edirne ve İspanya'da geçen film, oyuncu Gökhan Mumcu'nun ilk yapımcılık deneyimi olurken, Türkiye genelinde 100'den fazla noktada vizyona girecek. Komedi filminin fragmanı ise sosyal medyada büyük beğeni topladığı kaydedildi.

Filmin konusu;

Mafya lideri Reco uluslararası bir ticaret yapmak üzere Barcelona'ya gider. Gizli bir ürünü teslim alarak Türkiye'ye getirir. Bu sırada arkadaşlarıyla parti yapmayı hedefleyen Özkan'ın tüm planlarını, başının belası bir karga bozar. Bunun üzerine Özkan ve arkadaşları Edirne'ye doğru yola koyulurlar. Köy yolu üzerinde Mümin adında genç bir imama arabayla çarparak yanlarına alırlar. Yol boyunca başlarından geçen ilginç olaylar zincirinde Mafya babası Reco'ya büyük zarar verirler ve Reco gençleri rehin alır. Gençlere doğru yolu göstermek isteyen Mümin'in pantolonundan çıkan loto biletine büyük ikramiye çıktığı anlaşılınca Reco bilete el koyar. Hemen döneriz umuduyla yola çıkan gençlerin kaderi, Barcelona'daki dostlarına mahçup olmak istemeyen Reco'nun elindedir. Fakat biletin asıl sahibi Yaşar Dayı'nın mekana gelişiyle işler iyice karışır.