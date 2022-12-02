Yerli Malı Haftası'na geri dönüştürülebilir ürünlerle hazırlanıyorlar

Büyükçekmeceli çocuklar, 2022 Ekoloji yılında Yerli Malı Haftası'na geri dönüştürülebilir ürünlerle hazırlanıyor.

Çevre sorununa dikkat çekmek için 2022 yılını “Ekoloji Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, geri dönüştürülebilir malzemelerden ürünler hazırlayarak çocukların farkındalığını arttırıyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin “Ekoloji Yılı” projeleri ve çalışmaları çerçevesinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Hüseyin Nadir Danışoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekor ve Kostüm Tasarımı Bölümü Seher Danışoğlu, Güzel Sanatlar eğitmenleri ile çocuklar birlikte gazete kağıtlarından meyve ve sebze yaptılar. Çocukların özel çalışmaları Yerli Malı Haftası'nda dekor olarak Kervansaray'ı süsleyecek.