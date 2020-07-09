Yerli mobilya üreticisi hedef yükseltti

Ayrıca mobilya markasının sahip olduğu fabrikada son teknolojiyle üretim çalışmalarını hızlandırmak için Ar-Ge çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Fatih Kıral Mobilya, sahip olduğu fabrikada son teknolojiyle üretim çalışmalarını hızlandırmak için Ar-Ge çalışmalarına hız verdiğini ve mağaza sayısını arttırmayı hedeflediğini duyurdu. Markanın, yetiştirdikleri ustalar ve el işçiliğiyle ortaya çıkardıkları tasarımlar sayesinde kişiye özel ürettikleri mobilyaları daha geniş kitlelere ve dünyanın dört bir yanına tanıtma hedefiyle hareket ettiği vurgulandı. Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, Fatih Kıral Mobilya'nın en büyük farkını; geleneksel usta-çırak ilişkisinin hakim olduğu, fabrikasyon olmayan ve el işçiliğiyle kişiye özel tasarlanıp üretilen mobilyalara bağladı. Ayrıca Kıral, 2022 yılı sonuna kadar 10 mağaza daha açmayı hedeflediklerini söyledi.

"2022 yılı sonuna kadar 10 mağaza daha açmayı hedefliyoruz"

Şirketin istihdam ve mağaza sayısını paylaşan Oğuz Kıral, "Markamızın çatısı altında 300 kişi çalışıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla eleman istihdam etmek için bu sayının yüzde 20 oranında artmasını bekliyoruz. Çünkü hali hazırda İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya'da kendi mağazalarımız, Ankara'da da bayimiz var. Markamız için yeni mağazalar gündemde. Hatta kısa bir süre öncesine kadar 15 olan mağaza sayısını, 3 mağazamızın faaliyete geçmesiyle 18'e çıkarttık. 2022 yılı sonuna kadar da 10 mağaza daha açmayı hedefliyoruz. Bir yandan da Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor ve söz konusu çalışmalar da hem yeni girişimleri hem de yurtdışı ortaklıklarını gündeme getiriyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayata geçirilen 20 ayrı proje, uygulama sonrasında büyük takdir ve beğeniyle karşılanınca, ortaklık ve iş teklifleri de almaya başladı." dedi.

Markanın faaliyette olduğu ülkelere değinen Oğuz Kıral, "Markamız, bugün Azerbaycan, Ortadoğu ülkeleri, Katar; BAE ve Dubai de dâhil pek çok ülke ile birlikte çalışıyor. Dahası, artık anahtar teslimi projelerde yapıyoruz. Farklı bir ifadeyle markamız artık yeni inşa edilen bir dairenin tüm yaşam alanlarındaki her tür mobilyayı tasarlıyor ki buna mutfaklar da dahil. Mobilya sektöründe uzun yıllar var olabilmek hayli zor bir iş. Ailemizin bu sektördeki varlığı 150 yıl öncesine dayanıyor. Rahmetli dedem Hüsnü Kıral'ın İstanbul'un farklı semtlerinde açtığı mağazalarla birlikte kurumsallaşma yolunda ilk adımlar atıldı." şeklinde konuştu.

Eğitim ve Sanat Atölyesi ilk mezunları verdi

Oğuz Kıral, sözlerini şöyle tamamladı: "Hüsnü Kıral ile başlayan, Fatih Kıral ve bizlerle devam eden bu yolculukta kat edilen onca yol arasında Azerbaycan, Ortadoğu, Katar, Dubai projeleri dikkat çekiyor. Son yıllarda tüm mobilya donanımı için altına imza attığımız konut projesi için yapılan daireler ve ünlü otelleri de unutmamak gerekir. Öte yandan, 20'ye yakın yabancı markanın da distribütörlüğünü de yapan markamız, Nisan 2019'da MEB ile imzalanan protokol gereği Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği ve iç mekan tasarımı üzerine eğitim verdiği Tasarım-Beceri Atölyesi ile Fatih Kıral Eğitim ve Sanat Atölyesi ile ilk mezunlarını da verdi."