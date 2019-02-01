Yerli ofis mobilya üreticisi 'akıllı ofis konsepti'ni IMOB Mobilya Fuarında tanıttı

Bu sene 15'incisi düzenlenen 35 ülkeden önemli markaların katıldığı Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türk ofis mobilya sektörünün köklü ve önemli oyuncularındanÇağın, yüzde 100 yerli üretimi ile oluşturduğu 'Çağın Techno Ofis'lerinin tanıtımını da bu fuarda gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Yeşilköy'de gerçekleşen 15'inci Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) yoğun bir katılımla gerçekleşti. ABD, Romanya, Malezya,Moldova, Mısır ve Çin gibi 35 ülkeden markalar fuarda yer aldı ve daha önceki yıllarda olduğu gibi İMOB fuarı bu sene de yine ziyaretçi rekorları kırdı. Türk ofis mobilya sektörünün köklü ve önemli oyuncularından biri olan Çağın yüzde 100 yerli üretimi ile oluşturduğu 'Çağın Techno Ofis'lerinin tanıtımını 15'inci Uluslararası İstanbul Mobilya (İMOB) fuarında gerçekleştirdi.

Yapılan bilgilendirmede; markanın ürünleri; hareketli masa sisteminden projeksiyon ve projeksiyon perdesine, hareketli dolaptan gizli kasa sistemine, işık sisteminden klimaya ve televizyona kadar ofiste ihtiyaç duyulan materyalleri teknoloji ile birleştirerek; ses komutları, tablet ve el hareketleri ile ofis ortamındaki araçların yönetimini sağlıyor.

Ayrıca Çağın, fuarda akıllı ofis konseptinin yanısıraüretmiş olduğu inovatif tasarımları ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine tasarımlarını sergiledi.

Çağın ofis mobilyaları fuarda 3 nesil bir arada yer aldı

1970 yılında Çağın markasının temellerini atan Çağın Ofis Mobilyalarının Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarı, fuar süresince 3 nesil torunları ile birlikte markanın standında yer aldı. Markanın başarısından memnuniyetini dile getiren Rıfat Sarı; "Bir aile şirketi olarak başarılarının 3 kuşaktır devam etmesinin sebebini, çocukları ve torunlarının geçmişin tecrübesinden yararlanmaları ve bu tecrübeyi şimdinin ve geleceğin modernizasyonuna uyarlamalarıdır" şeklinde konuştu.

Sarı, fuarın Türkiye ve mobilya sektörü için önemine değinerek, "Dünyanın en önemli mobilya fuarlarından birisi olan ve 160 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İMOB'da yer almak, bizim için oldukça önemli. Her sene fuara katılıyoruz. Bu sene de fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilere yeni ofis tasarımlarımızı ve yüzde 100 yerli sermaye ile tasarladığımız akıllı ofis konseptini tanıttık ve çok olumlu tepkiler aldık" dedi.